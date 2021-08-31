Лавров о нападках на личность Сталина

Темы дняПолитикаЛавров о нападках на личность Сталина Нападки на личность Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны (с) глава МИД РФ Сергей ЛавровИменно так.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерж ЮжанинLLenar✩✩✩✩✩ВДВячеслав ДолининДа, война выиграна под руководством Сталина. Этим же объясняются и огромные потери, которые понёс народ в этой войне.НКНиколай КраснопольскийВсе вы забываете, что война шла практически против всей обьединенной европы!!!СКСергей КМожет без Сталина не было бы огромных потерь. А может без Сталина мы вообще бы пропали и нас давно уже бы не было. Как проверишь? Умничать задним числом - поганое дело. Во время первой мировой страна не выдержала войну с Германией. Экономический кризис, коррупция, распад страны, бандитизм, революция, гражданская война. Весь набор неприятностей. Страну еле собрали обратно. С новыми лозунгами. А Гитлер был куда круче, и вообще ставил цели уничтожения населения России. Все сталинские жестокости пустяк в сравнении с этим. Детским новогодним утренником - и легким разгромом врага - никак не пахло. Мендальничать было нельзя. А были ли ошибки в Сталина? Конечно были. Все люди ошибаются. И иногда очень круто ошибаются. Как придурки...Clif КомпанцевПервоначально посчитанные цифры после войны при Сталине были 13 миллионов более точно не помню. Сталин зная количество людей умерших от ран, по тайным операциям поднимает до 15, Хрущев до 20. До скольки эту цифру озвучит некто Долинин.БорисТот кто пытается негативно относится и с пренебрежением говорить об СССР и тем более о Сталине даже просто думать о нем плохое это и есть дебилизм и просто не полноценные люди без мозгов и просто дерьмо...Clif КомпанцевЭто Машенька, а не Захарова. Детишка в правительстве. С рассуждениями троцкистского характера. Давайте действительно выражать историю в декалитрах крови. Причем одни официально говорят одно, а другие прямо противоположное. Ну и что Лавров сказал не надо про Сталина, а Машеньке по херу. У неё свой горбачевский плюраз и двас. Чего мелочиться, не важно изучал историю нет, главное сказать. Первоначальные потери посчитанные после войны составляли 13 миллионов. Сталин поднял до 15 многие погибли от ран. Хрущев сделал 20. Нынче 26 или 27. Как так не понятно. Но в промежутке с правления Горби до нынешних времен цифра по погибшим за всю революцию и войны колебалась от 60-80 до ста тысяч миллионов. Да чего там плюс минус всё население страны, да по херу чем невероятней тем больше похоже на геббельсовскую пропаганданду. И тут лицо страны занято гебельсовской пропагандой. Позиция такая Лавров сказал одно, захарова другое в целом не сказали ничего. Скажем так сказали болтовню. Поскольку ежели сказал человек из правительства и ничего не произошло де факто, значит эти люди просто пустое место. По Гоголю "МЕртвые души".Clif КомпанцевА вообще интересная у нас страна. Страна с непредсказуемой историей. 40 лет с эпохи Горбачева Сталина поливают любыми красками и вдруг о чудо глава МИД вышел из комы, или ушёл в кому опять же непонятно. Всё чудее и чудее.Комментировать
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