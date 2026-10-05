Сирил Рамафоса продал телку анколе за 6,4 миллиона рандов

Президент ЮАР Сирил Рамафоса установил национальный рекорд, продав трёхлетнюю телку породы анколе за 6,4 миллиона рандов (около 360 тысяч долларов), сообщает портал Times live.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ZS Telex: Венгрия от...
- ВА На Украине забили...
- ХЛ "Мне скучно": Мак...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым