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Царьград

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Сирил Рамафоса продал телку анколе за 6,4 миллиона рандов

Сирил Рамафоса продал телку анколе за 6,4 миллиона рандов

Президент ЮАР Сирил Рамафоса установил национальный рекорд, продав трёхлетнюю телку породы анколе за 6,4 миллиона рандов (около 360 тысяч долларов), сообщает портал Times live.

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