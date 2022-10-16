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В нескольких городах Германии прошли акции солидарности с политзаключенными в Иране

В нескольких городах Германии прошли акции солидарности с политзаключенными в Иране

Reuters В Берлине и ряде других городов Германии вечером 15 октября прошли демонстрации солидарности с политическими заключенными в Иране после пожара, возникшего на территории тюрьмы Эвин в Тегеране, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

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