В нескольких городах Германии прошли акции солидарности с политзаключенными в Иране

Reuters В Берлине и ряде других городов Германии вечером 15 октября прошли демонстрации солидарности с политическими заключенными в Иране после пожара, возникшего на территории тюрьмы Эвин в Тегеране, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.
Reuters В Берлине и ряде других городов Германии вечером 15 октября прошли демонстрации солидарности с политическими заключенными в Иране после пожара, возникшего на территории тюрьмы Эвин в Тегеране, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.
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