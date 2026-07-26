Экс-депутат назвал закрытие границы с Россией катастрофой для Финляндии

Переехавший в Россию бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил, что закрытие российско-финской границы стало катастрофой для Финляндии и ее экономики.
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