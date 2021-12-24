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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 декабря 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать четвёртое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1232 = Ваши сильные стороны: творческие способности, восприимчивость, чувствительность, Мудрость =В слове содержится великая Духовная Энергия: или Энергия Любви и добра, или, напротив, богопротивная Энергия зла = Внешние обстоятельства могут причинить вам лишь физическую боль, страдание же порождается вашим умом = Внутри вас освобождается место для новой, чистой, светлой и волшебной Энергии вашей истинной Божественной Сути = Во время взаимодействия между людьми происходит Энергетический обмен: один отдаёт, другой получает и наоборот = Главная Цель человека - осознать присущую ему Божественность и, согласно этому, строить свою Жизнь = Гравитация есть сознание Планеты, способное проводить определённые процессы, перестройки и переходы =Если вы замечаете, что вам становится хуже – поищите ответ в себе, становитесь гибче, мудрей, осознанней и меняйтесь! = Если ты ничего не можешь изменить, не знаешь, как это сделать, то просто люби.

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