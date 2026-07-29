Зеленский и Стубб объяснили США смысл «сокрушительных санкций» против России

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб заявили Сенату США, что законопроект о «сокрушительных санкциях» против России якобы поможет Киеву повлиять на ход боевых действий.
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