Врач рассказала о вреде сладкой газировки

Сладкая газировка не только не утоляет жажду, но и наносит довольно сильный вред здоровью. Гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух 12 ноября рассказала «Известиям», кому от нее стоит отказаться и есть ли безопасные «вкусные» альтернативы.