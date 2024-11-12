Врач рассказала о вреде сладкой газировки

Сладкая газировка не только не утоляет жажду, но и наносит довольно сильный вред здоровью. Гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух 12 ноября рассказала «Известиям», кому от нее стоит отказаться и есть ли безопасные «вкусные» альтернативы.
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