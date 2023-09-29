По данным Роспотребнадзора, там были зарегистрированы случаи присасывания клещей.Клещи обнаружены в шести парках Москвы, где по данным Роспотребнадзора были зарегистрированы случаи их присасывания, сообщает тг-канал Осторожно, Москва.