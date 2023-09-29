Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Поживем- увидим!Собянин раскрыл п...
  • Николай Герасименко
    Тришин! Чего вы смуту наводите? Раз это фэйк, то на кой хрен вообще об этом писать? Вроде солидное издание, а ведёте ...Странные учения в...
  • NADEGDA PAYNYH
    Он никогда не был и не будет главой ЧВК "ВАГНЕР".Будет любого другого как ЧВК "АЛЯ ШОЙГУ",НО ТОЛЬКО НЕ ВАГНЕРА"Его боялись боль...

Клещи обнаружены в шести парках Москвы

Клещи обнаружены в шести парках Москвы

По данным Роспотребнадзора, там были зарегистрированы случаи присасывания клещей.Клещи обнаружены в шести парках Москвы, где по данным Роспотребнадзора были зарегистрированы случаи их присасывания, сообщает тг-канал Осторожно, Москва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх