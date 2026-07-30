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Царьград

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Жительница Кубани потеряла 1,7 млн из-за мошенников с «Госуслугами»

Жительница Кубани потеряла 1,7 млн из-за мошенников с «Госуслугами»

В Отрадненском районе женщина лишилась 1,7 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, 49-летняя местная жительница доверилась злоумышленникам и перевела денежные средства на указанные ими «безопасные счета».

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