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Русская весна

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Маска рассмешили слова Зеленского о «неспособности принудить Украину к переговорам и её независимости»

Маска рассмешили слова Зеленского о «неспособности принудить Украину к переговорам и её независимости»

Американский миллиардер и член команды избранного президента Дональда Трампа Илон Маск высмеял слова Владимира Зеленского о «независимости Украины», которые были сказаны в интервью украинским СМИ.

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