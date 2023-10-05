Игорь Руденя поздравил учителей и преподавателей с профессиональным праздником

Уважаемые учителя и преподаватели! Дорогие ветераны сферы образования! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 2023 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом педагога и наставника в нашей стране.
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