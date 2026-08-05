Google закупит 155 МВт солнечной энергии в Оклахоме для развития ИИ-инфраструктуры

15-летнее соглашение с RWE обеспечит электроэнергией облачные и ИИ-мощности компании после запуска солнечной станции Crooked Creek Solar в 2028 годуGoogle заключила 15-летнее соглашение на покупку 155 МВт солнечной энергии у немецкой энергетической компании RWE в штате Оклахома.