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Google закупит 155 МВт солнечной энергии в Оклахоме для развития ИИ-инфраструктуры

Google закупит 155 МВт солнечной энергии в Оклахоме для развития ИИ-инфраструктуры

15-летнее соглашение с RWE обеспечит электроэнергией облачные и ИИ-мощности компании после запуска солнечной станции Crooked Creek Solar в 2028 годуGoogle заключила 15-летнее соглашение на покупку 155 МВт солнечной энергии у немецкой энергетической компании RWE в штате Оклахома.

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