На белорусские выборы идут только избранные. А еще тиктокер и Иванов

В Белоруссии потрясения 2020 года и последовавшая за ними реакция с ужесточением законодательства и зачисткой всех оппозиционных структур привели к тому, что интерес к парламентским выборам упал более, чем в три раза.
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