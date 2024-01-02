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Добрый Мир

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На белорусские выборы идут только избранные. А еще тиктокер и Иванов

На белорусские выборы идут только избранные. А еще тиктокер и Иванов

В Белоруссии потрясения 2020 года и последовавшая за ними реакция с ужесточением законодательства и зачисткой всех оппозиционных структур привели к тому, что интерес к парламентским выборам упал более, чем в три раза.

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