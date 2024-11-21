Сыгран пятый тур чемпионата мира по шахматам среди ветеранов 50+

Единоличным лидером на чемпионате мира по шахматам среди ветеранов (старше 50 лет) в Порту-Санту (Португалия) стал Виктор Михалевский после пятого тура 21 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.