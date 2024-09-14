У фигуранта дела Иванова нашли апартаменты у Кремля за 250 млн рублей

Один из фигурантов уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, предприниматель Сергей Бородин владеет элитными апартаментами в историческом особняке недалеко от Кремля.
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