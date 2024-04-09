Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Сервисы «Московской электронной школы» внедрят еще в 20 регионах России На своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин представил план развития «Московской электронной школы», которой уже пользуются более трех миллионов жителей города.
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