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Правительство России хочет частично запретить пластик. Что говорят бизнес и здравый смысл?

Правительство России хочет частично запретить пластик. Что говорят бизнес и здравый смысл?

Речь идет о трубочках для питья, одноразовой посуде, цветном пластике и ватных палочках. Но чем их можно заменить?Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне.

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