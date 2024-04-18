К коммунальным разливам в Астрахани добавились еще и провалы

Руководство МУП «Астрводоканал» взяло новый вектор в решении коммунальных проблем. Такое заявление сделали в самом предприятии, добавив, что теперь водоканал будет заниматься не только устранением аварий на сетях водоотведения, но и ликвидацией провалов, коих в последнее время становится все больше.