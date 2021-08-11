Вечерняя Москва

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Инфекционист заявил о невозможности создания коллективного иммунитета к COVID-19

Инфекционист заявил о невозможности создания коллективного иммунитета к COVID-19

Инфекционист из Великобритании, директор группы Оксфорда по разработке вакцины от COVID-19 профессор Эндрю Поллард заявил, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу у населения невозможно в условиях распространения «дельта»-штамма.

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