В Новосибирске Renault Sandero с ребёнком-пассажиром влетел в дерево

Мать и 10-летний мальчик пострадали в ДТП с двумя иномарками в Кировском районеВ Кировском районе Новосибирска вечером в среду, 25 октября, Renault Sandero под управлением 41-летней женщины врезался в дерево: пострадали мать и её 10-летний ребёнок.