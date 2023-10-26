В Новосибирске Renault Sandero с ребёнком-пассажиром влетел в дерево

Мать и 10-летний мальчик пострадали в ДТП с двумя иномарками в Кировском районеВ Кировском районе Новосибирска вечером в среду, 25 октября, Renault Sandero под управлением 41-летней женщины врезался в дерево: пострадали мать и её 10-летний ребёнок.
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