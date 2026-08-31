В Китае создали первый в мире кольцевой кран грузоподъемностью 14 000 тонн

Первый в мире кольцевой кран грузоподъемностью 14 000 тонн / © XCMG Гигантскую машину совместно разрабатывают базирующаяся в Сюйчжоу компания XCMG и пекинская Sinopec Heavy Lifting & Transportation, специализирующаяся на тяжелых грузоподъемных и транспортных операциях.