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Собянин: в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях столицы произошли незначительные повреждения

Собянин: в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях столицы произошли незначительные повреждения

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил, что ранее сегодня утром в результате атаки беспилотного летательного аппарата в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

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