Собянин: в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях столицы произошли незначительные повреждения

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил, что ранее сегодня утром в результате атаки беспилотного летательного аппарата в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
Популярные статьи
- В Жуковском лишают единственного жилья уникального специалиста в области авиастроения
- Сенатор Джабаров об украинской идее переименовать Грузию в Сакартвело: похоже, Верховная Рада превращается в «сборище идиотов»
- Спикер МИД РФ Захарова о критике Киссинджера Зеленским: «Монстрик начал скалиться на создателей»
Свежие комментарии