Искусственно-интеллектуальные ЖД. В Китае искусственный интеллект решает проблемы железной дороги вместо людей

Использование алгоритмов машинного обучения для контроля качества, поиска дефектов и аномалий, состояния различных объектов инфраструктуры и на производстве — активная и перспективная область исследований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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