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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» ищет варианты обмена Морозова. Клуб провел переговоры с «Динамо», «Ак Барсом» и «Металлургом» («Матч ТВ»)

« Спартак » ищет варианты обмена форварда Ивана Морозова . Как сообщает « Матч ТВ », на данный момент клуб не достиг договоренности ни с одной из команд, несмотря на несколько проведенных переговоров.

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