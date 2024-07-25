В Татарстане запускают проект «Здоровье школьника»

С нового учебного года в Татарстане начнет действовать проект «Здоровье школьника». Об этом рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева во время прошедшей в ДРКБ пресс-конференции «Социальная политика, здравоохранение и волонтерство в Республике Татарстан».
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