В Татарстане запускают проект «Здоровье школьника»

С нового учебного года в Татарстане начнет действовать проект «Здоровье школьника». Об этом рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева во время прошедшей в ДРКБ пресс-конференции «Социальная политика, здравоохранение и волонтерство в Республике Татарстан».