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Устный экзамен по истории для девятиклассников оценят как зачёт

Устный экзамен по истории для девятиклассников оценят как зачёт

Устный экзамен по истории для девятиклассников планируют оценивать по системе «зачёт/незачёт». Испытание должно стать условием допуска к государственной итоговой аттестации, сообщил Сергей Кравцов.

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