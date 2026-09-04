Устный экзамен по истории для девятиклассников оценят как зачёт

Устный экзамен по истории для девятиклассников планируют оценивать по системе «зачёт/незачёт». Испытание должно стать условием допуска к государственной итоговой аттестации, сообщил Сергей Кравцов.
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