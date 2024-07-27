«Это беспредел»: в Молдову не пустили врага Пашиняна

Армянский общественник Мика Бадалян, известный как непримиримый критик Никола Пашиняна и сторонник интеграции с Россией, был депортирован из Кишинёва, куда он прилетел для участия в презентации программы «Волонтёры Евразии».
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