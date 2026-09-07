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Флагманские камерофоны Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max вслепую заказали сотни тысяч человек

Флагманские камерофоны Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max вслепую заказали сотни тысяч человек

Новая серия смартфонов выйдет в сентябре сразу с тремя моделями и продвинутыми камерами Zeiss Серия Vivo X500 уже привлекла более 230 000 предварительных заказов на официальном сайте компании, а ее полноценная презентация состоится в этом месяце.

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