Флагманские камерофоны Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max вслепую заказали сотни тысяч человек

Новая серия смартфонов выйдет в сентябре сразу с тремя моделями и продвинутыми камерами Zeiss Серия Vivo X500 уже привлекла более 230 000 предварительных заказов на официальном сайте компании, а ее полноценная презентация состоится в этом месяце.