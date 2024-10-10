«Вторжение» США на территории СССР: что произошло в Чёрном море в 1988 году

Последнее время в прессе все чаще публикуется информация о появлении кораблей ВМС США в акватории Черного моря, в то время как эксперты строят прогнозы развития событий в случае столкновения военных моряков США с российским флотом.
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