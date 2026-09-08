Что делать, если подмышки темнеют от дезодорантов

Рассказываем, как вернуть коже естественный тон и каких дезодорантов в магазинах лучше избегать. фото: AIСовременные антиперспиранты отлично защищают от пота, но их агрессивные формулы могут вызывать хроническое микровоспаление нежной кожи.
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