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Что делать, если подмышки темнеют от дезодорантов

Что делать, если подмышки темнеют от дезодорантов

Рассказываем, как вернуть коже естественный тон и каких дезодорантов в магазинах лучше избегать. фото: AIСовременные антиперспиранты отлично защищают от пота, но их агрессивные формулы могут вызывать хроническое микровоспаление нежной кожи.

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