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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Доктор зло" выступила на тему мигрантов: Казалось бы, при чём здесь Набиуллина?

"Доктор зло" выступила на тему мигрантов: Казалось бы, при чём здесь Набиуллина?

"Доктор зло" неожиданно выступила на тему мигрантов. Казалось бы, при чём здесь Эльвира Набиуллина, заметил Константин Малофеев.

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Комментарии
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Alexander Kozlov
Удивляет, что такие люди управляют ЦБ. Вопрос: почему это устраивает президента?
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1 час.
НЗ
Николай Зуев
Наебулина для страны и есть наебулина
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36 мин.
Виктор Журавлев
Ребята, не трогайте Набиуллину - она же выполняет всё то, что ей прикажет ВВП! Неужели вы не видите, что у нас вместо диктатуры пролетариата организовали диктатуру ВВП?! Эта диктатура уничтожила и судостроение, и станкостроение, и авиацию, и систему управления страной, и многое другое. Двадцать лет вилял хвостом перед Западом, а теперь, когда всё в стране развалилось, начинает выдумывать себе различные оправдания типа: &quot;Обама меня обманул&quot;; &quot;Меркель меня обманула&quot;; Эммануэль меня обманул&quot;; &quot;Я считал украинский народ нашим братским народом&quot;, а он оказался б-ским. И смех, и грех! Так что же мы хотим от его подчинённых, если даже Володин сообщает депутатам, что Закон мол надо принять, потому что требует этого Президент РФ.
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2 мин.

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