"Доктор зло" выступила на тему мигрантов: Казалось бы, при чём здесь Набиуллина?

Виктор Журавлев

Ребята, не трогайте Набиуллину - она же выполняет всё то, что ей прикажет ВВП! Неужели вы не видите, что у нас вместо диктатуры пролетариата организовали диктатуру ВВП?! Эта диктатура уничтожила и судостроение, и станкостроение, и авиацию, и систему управления страной, и многое другое. Двадцать лет вилял хвостом перед Западом, а теперь, когда всё в стране развалилось, начинает выдумывать себе различные оправдания типа: "Обама меня обманул"; "Меркель меня обманула"; Эммануэль меня обманул"; "Я считал украинский народ нашим братским народом", а он оказался б-ским. И смех, и грех! Так что же мы хотим от его подчинённых, если даже Володин сообщает депутатам, что Закон мол надо принять, потому что требует этого Президент РФ.