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В Пензенской области полицейские выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

В Пензенской области полицейские выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области посетили пункт временного размещения беженцев, где проживают, прибывшие в экстренном порядке, жители Донецкой и Луганской Народных Республик.

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