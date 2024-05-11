«В Киеве поднялся настоящий вой»: ВС России завершают Авдеевскую освободительную операцию: Новости СВО, к утру 11 мая 2024 г., свежие новости СВО России на Украине

Последние новости СВО к утру 11.05.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 11 мая 2024 года.
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