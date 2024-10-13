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Царьград

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Сколько чиновники платят за еду? Чек "из столовой Госдумы" вызвал ажиотаж в Сети

В Сети вызвал ажиотаж чек, как утверждают СМИ, "из столовой Госдумы", где за комплексный обед было заплачено чуть более 150 рублей.

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