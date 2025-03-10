Число атак растет: найден способ нейтрализовать удары ВСУ по России

Модернизация советской ЗУ-23 для противодействия любым беспилотным аппаратам даст возможность сорвать планы Украины по наращиванию атак с применением ударных дронов, включая модели с увеличенной дальностью.
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