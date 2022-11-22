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Гобер лучше всех в НБА атакует в посте, Тейтум – 2-й, Дончич – 5-й

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер показывает лучшую результативность в посте среди всех игроков НБА. Он набирает 1,47 очка в среднем за одно такое владение.

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