Гобер лучше всех в НБА атакует в посте, Тейтум – 2-й, Дончич – 5-й

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер показывает лучшую результативность в посте среди всех игроков НБА. Он набирает 1,47 очка в среднем за одно такое владение.
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