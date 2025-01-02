Противник опасается, что после успеха ВС РФ в Курахово наши войска возьмут под контроль Великую Новосёлку Российские войска после освобождения Курахово продолжают продвижение в западном направлении.
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Противник опасается, что после успеха ВС РФ в Курахово наши войска возьмут под контроль Великую Новосёлку Российские войска после освобождения Курахово продолжают продвижение в западном направлении.
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