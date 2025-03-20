Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Минус F-16: подробности уничтожения

18 марта над городом Сумы был замечен летящий на малой высоте многофункциональный истребитель четвёртого поколенияи F-16, переданный Западом ВСУ.

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Комментарии
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Vlad
&quot;самолёты выполняли полёт на сверхнизкой высоте,&quot;-это не правильно. Нужно &quot; ...на сверхвысокой низине&quot;! Высота бывает большой и малой, соответственно сверхмалой или большой высотах
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13 час.
АА
Алекс Архипов
Он там один был?
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11 час.
alik3456 Джексон
Чайки с голубями ещё летали и гадили...
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8 час.
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