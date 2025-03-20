18 марта над городом Сумы был замечен летящий на малой высоте многофункциональный истребитель четвёртого поколенияи F-16, переданный Западом ВСУ.
Минус F-16: подробности уничтожения
Комментарии
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Vlad
"самолёты выполняли полёт на сверхнизкой высоте,"-это не правильно. Нужно " ...на сверхвысокой низине"! Высота бывает большой и малой, соответственно сверхмалой или большой высотах
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13 час.
АА
Алекс Архипов
Он там один был?
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11 час.
alik3456 Джексон
Чайки с голубями ещё летали и гадили...
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8 час.
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