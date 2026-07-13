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ИА Регнум

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Песков о дронах из Прибалтики: ВС РФ четко видят, что откуда летит

Песков о дронах из Прибалтики: ВС РФ четко видят, что откуда летит

Российские войска четко отслеживают угрозы и прекрасно видят, что откуда летит. Об этом 13 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о пролетах дронов ВСУ через территорию стран Прибалтики.

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