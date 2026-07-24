Израиль обеспокоен низкой эффективностью ударов по иранским мостам и портам Израильские и западные официаль.
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Израиль обеспокоен низкой эффективностью ударов по иранским мостам и портам Израильские и западные официаль.
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