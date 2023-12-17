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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» как никогда заслужил чемпионство. Сперцян, Черников, Волков возмужали, стали лидерами. Пришел качественный тренер со своими идеями». Пикущак о «быках»

«Краснодар» как никогда заслужил чемпионство. Сперцян, Черников, Волков возмужали, стали лидерами. Пришел качественный тренер со своими идеями». Пикущак о «быках»

«Мне бы очень хотелось увидеть победу команды в чемпионате. Сейчас как никогда «Краснодар» это заслужил.

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