Убивший сыновей сибиряк ранее угрожал им и избивал жену

В органах профилактики знали о проблемах в семье, но сняли мужчину с учета Житель Омской области, убивший своих сыновей и брата жены, ранее уже угрожал убийством своей семье и избивал супругу, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.
В органах профилактики знали о проблемах в семье, но сняли мужчину с учета Житель Омской области, убивший своих сыновей и брата жены, ранее уже угрожал убийством своей семье и избивал супругу, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.
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