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Итальянская полиция разоблачила сеть, которая подделывала произведения Пикассо

Итальянская полиция разоблачила масштабную общеевропейскую сеть подделок, которая занималась изготовлением и продажей поддельных произведений искусства авторства известных художников – в частности Бэнкси, Пабло Пикассо и Энди Уорхола.

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