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ВК Пресс

541 подписчик

Лукашенко о заборе на западной границе: спасибо, что поставили

Лукашенко о заборе на западной границе: спасибо, что поставили

- Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны (а если агрессия случится, то только с их стороны, с нашей стороны этого не будет) им придется этот забор преодолевать.

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