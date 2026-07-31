В Карелии на видео попало, как байкер разбился, на скорости влетев в автобус

В Карелии мотоциклист влетел в автобус и разбился. Об этом сообщает Telegram-канал "Daily Карелия". "Эта авария случилась в среду поздно вечером на Комсомольском проспекте у церкви христиан-адвентистов седьмого дня.
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