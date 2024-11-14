Рогов: над войсками ВСУ в Курахово нависает угроза окружения

Угроза окружения нависает над бойцами украинской армии, которые находятся в Курахово в ДНР. Об этом РИА Новости сказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии