Более 113 тысяч человек посетили музеи Подмосковья на январских каникулах

Более 113 тыс. жителей и гостей Московской области посетили государственные музеи региона в новогодние праздники с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
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