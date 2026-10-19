Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук © Евгений Одиноков/РИА НовостиКомик Гарик Харламов поделился, что иногда его заботы о супруге, актрисе Катерина Ковальчук, и о новорожденной дочери Алисе становится слишком много.
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