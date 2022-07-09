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Reuters: Канада приняла решение отправить турбину для «Северного потока» в ФРГ, а Берлин передаст ее «Газпрому»

Reuters: Канада приняла решение отправить турбину для «Северного потока» в ФРГ, а Берлин передаст ее «Газпрому»

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило утром в субботу, 9 июля, что Канада к настоящему моменту приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода "Северный поток".

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