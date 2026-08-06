Выпускники и педагоги в Темрюкском районе получили поощрительные премии за высокие результаты по итогам учебного года

Выпускники и педагоги в Темрюкском районе получили поощрительные премии за высокие результаты по итогам учебного годаНа Таманском полуострове 24 педагога и 43 выпускника из 12 школ получили благодарственные письма от администрации пяти муниципалитетов Темрюкского района, а ещё - поощрительную выплату от компании ОТЭКО, это оператор морских терминалов в порту Тамань.